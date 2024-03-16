سفرة رمضان| طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة

كفتة السمك بالصلصة من الأطباق المميزة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك على سفرة رمضان، ويتميز هذا الطبق بأنه غير تقليدي ولذيذ أيضا.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة، فيما يلي.

مقادير كفتة السمك بالصلصة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة لومي مطحون

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة صغيرة هيل

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة ملح

500 جرام فيلية سمك

الصلصة:

4 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة برش ليمون

3 حبة كبيرة طماطم مفروم ناعم جدا

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

للتغطية: دقيق

للقلي: زيت ذرة

للتقديم: بقدونس مفروم

طريقة تحضير كفتة السمك بالصلصة