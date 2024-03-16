عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سفرة رمضان| طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة

كفتة السمك بالصلصة
كفتة السمك بالصلصة

كفتة السمك بالصلصة من الأطباق المميزة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك على سفرة رمضان، ويتميز هذا الطبق بأنه غير تقليدي ولذيذ أيضا.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة، فيما يلي.

txt

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

txt

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

مقادير كفتة السمك بالصلصة 

1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
نصف ملعقة صغيرة لومي مطحون
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1 ملعقة صغيرة هيل
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة ملح
500 جرام فيلية سمك
الصلصة:
4 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة برش ليمون
3 حبة كبيرة طماطم مفروم ناعم جدا
2 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
للتغطية: دقيق
للقلي: زيت ذرة
للتقديم: بقدونس مفروم

طريقة تحضير كفتة السمك بالصلصة 

  1. في طبق ضعي الكمون، البابريكا، الكركم، الزنجبيل، الثوم، اللومي، الهيل، المعجون، والفلفل الملح قلبي لتختلط المكونات اتركيها جانبا
    2. في محضرة الطعام ضعي السمك وثلث كمية البهارات، شغلي ليصبح الخليط ناعما.
    3. شكلي الكفتة الى كرات قياس 2 بوصة تقريبا.
    4. في طبق واسع ضعي الدقيق، انثري بعض البهارات.
    5. دحرجي الكفتة في الدقيق لتتغطى بطبقة خفيفة.
    6.في مقلاة واسعة سخني 2 ملعقة كبيرة من الزيت، شوحي الكفتة لتصبح ذهبية، أخرجيها.
    7. أضيفي ملعقة كبيرة من الزيت حسب الحاجة، أضيفي الثوم ، برش الليمون، قلبي لثوانٍ بسيطة، أضيفي الطماطم، المعجون بقية البهارات ثم أضيفي الخل، دعي الصلصة تتسبك.
    8. أضيفي كفتة السمك إلى الصلصة واتركيها بضع دقائق.
    9. ضعي الكفتة في طبق التقديم، انثري البقدونس وقدميها.
     
كفتة السمك بالصلصة طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة مقادير كفتة السمك بالصلصة طريقة تحضير كفتة السمك بالصلصة كفتة السمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

مستجدات الطقس.. سحب تغطي شمال وجنوب البلاد وأمطار خلال ساعات

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

تصل لـ 1300 جنيه.. صرف منح استثنائية لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية| شاهد

ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة رمضانية| شاهد

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

نشرة المرأة والصحة| تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان و5 مضاعفات خطيرة لنوع شائع من الدايت

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

ترشيحاتنا

10 حلقات متبقية.. مدير أعمال مصطفى شعبان يكشف تفاصيل حريق لوكيشن المعلم

وصول وزيرة التضامن الاجتماعي لـ موقع حريق استديو الأهرام بـ الجيزة| فيديو

الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر: الوضع الصحي بغزة على شفا الانهيار

بدون شروط.. طرح شقق سكنية متشطبة سوبر لوكس بـ 760 ألف جنيه بالمحافظات

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

في يوم المرأة المصرية.. تعرف على سبب اختيار هذا الوقت للاحتفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

لإنتاج أرخص سيارة كهربائية.. شراكة جديدة ببن فولكس فاجن وسكودا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ