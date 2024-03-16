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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تتلقى هزيمة.. روسيا تحبط محاولة تسلل لمجموعات أوكرانية من سومي

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت هزيمة ساحقة خلال محاولتها عبور الحدود قرب مقاطعتي بيلجورود وكورسك.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إنه "في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعتي بيلجورود وكورسك، ألحقت الوحدات الروسية خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم صد الهجمات ومحاولات اختراق الأراضي الروسية من خلال مجموعات استطلاعية تابعة للمسلحين الأوكرانيين، لافتة إلى أن عملية استهداف هذه المجموعات التي كانت تتجهز للهجوم حصلت في بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لبلدتي سبوداريوشينو وكوزينكا في مقاطعة بيلجورود.

وأوضح البيان أنه "نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية تشيكية".

من جانبها، أعلنت سلطات مدينة بيلجورود الروسية إغلاق المراكز التجارية والمدارس بسبب الضربات الأوكرانية.

وكان حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أعلن في وقت سابق أن قصفًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل شخصين اليوم، السبت، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وكتب جلادكوف على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان رجل يقود شاحنة عندما أصابته قذيفة، وبعد ذلك اصطدمت السيارة بحافلة ركاب. ولم يصب الأشخاص الذين كانوا على متنها بأذى".

وأضاف أن "امرأة أخرى قُتلت في موقف للسيارات، حيث أتت هي وابنها لإطعام الكلاب. ويقاتل المسعفون من أجل حياة ابنها".

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