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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعقد سري مع المخابرات الأمريكية.. سبيس إكس تبني مئات الأقمار الصناعية للتجسس

سبيس إكس تبني مئات
سبيس إكس تبني مئات الأقمار الصناعية للتجسس

كشفت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، أن شركة "سبيس إكس" الفضائية المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبني مئات الأقمار الصناعية للتجسس بموجب عقد سري مع مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على البرنامج إن شركة سبيس إكس تقوم ببناء شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية بموجب عقد سري مع وكالة مخابرات أمريكية، مما يدل على تعميق العلاقات بين شركة ماسك ووكالات الأمن القومي.

وأضافت المصادر أن الشبكة يتم بناؤها من قبل وحدة أعمال Starshield التابعة لشركة “سبيس إكس” بموجب عقد بقيمة 1.8 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021 مع مكتب الاستطلاع الوطني وهي وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الصناعية.

وتظهر الخطط مدى مشاركة سبيس إكس في المشاريع الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية وتوضح استثمار البنتاجون الأعمق في أنظمة الأقمار الصناعية الواسعة ذات المدار المنخفض حول الأرض والتي تهدف إلى دعم القوات البرية.

وقالت المصادر إنه في حالة نجاح البرنامج، فإنه سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي على اكتشاف الأهداف المحتملة بسرعة في أي مكان في العالم تقريبًا.

وأضافت المصادر أن العقد يشير إلى تزايد ثقة المؤسسة الاستخباراتية بشركة اشتبك مالكها مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأثار جدلا حول استخدام اتصال ستارلينك عبر الأقمار الصناعية في حرب أوكرانيا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال" في فبراير الماضي أن هناك عقد سري لبرنامج ستارشيلد بقيمة 1.8 مليار دولار مع وكالة استخبارات غير معروفة دون تقديم تفاصيل عن أغراض البرنامج.

رويترز سبيس إكس إيلون ماسك الأقمار الصناعية للتجسس عقد سري

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