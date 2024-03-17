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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية في الجيزة ورفع كفاءة العيادات الخارجية

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ الجيزة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مسئولي الوزارة بإعداد خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية في محافظة الجيزة، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد، ضمن جولته الميدانية، السبت، لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفي للمستشفى، حيث تم إنشاء المستشفى وفقا لمعايير الاعتماد والجودة، تمهيدا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى يقع على مساحة 19 ألف متر مربع، وبه مبنى رئيسي من 6 طوابق، بطاقة استيعابية 354 سريرا، بينهم 50 سرير عناية متوسطة، و9 أسرة عناية مركزة أطفال، و19 حضانة للأطفال المبتسرين و18 سرير عزل و18 عيادة خارجية، وصالة علاج طبيعي بطاقة 10 أسرة، و97 سرير إقامة داخلي، و5 أسرة عناية حروق، و24 سرير عناية مركزة، و6 أسرة عناية مركزة قلب، و10 أسرة بغرف الأشعة، و34 سرير في غرف التحضير والإفاقة، وتضم 8 غرف عمليات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه برفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية القائم بالفعل والذي يضم 13 عيادة في كافة التخصصات الطبية، كما وجه بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى.

رافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومحمد نور السكرتير العام المساعد والدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة.

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