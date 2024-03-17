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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1500 وجبة ساخنة.. مستقبل وطن الإسكندرية يبدأ حملة إفطار مسافر

 أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية حملة "إفطار مسافر" بتجهيز أكثر من 1500 وجبة ساخنة ومتكاملة وتوزيعها على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة قطار محطة مصر، وذلك بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري، و أمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي، وتنسيق أمانة الإعلام.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، في بيان مساء اليوم السبت، إنه منذ بداية شهر رمضان أخذت الأمانة على عاتقها تنفيذًا أهداف ومبادرات الحزب، ومنها حملة "إفطار مسافر" حيث تم تجهيز وجبات إفطار ساخنة، وتوزيعها على الصائمين المسافرين داخل محطة القطار لكي يتمكنوا من الإفطار أثناء السفر.

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وأضاف النائب رزق راغب ضيف، أن أمانة الإسكندرية مستمرة فى إطلاق المبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لدعم المواطن البسيط.

وقال النائب خالد شلبي أمين التنظيم وعضو مجلس النواب، إن حملة "إفطار مسافر" التي أطلقتها الأمانة اليوم وذلك فى إطار دور الحزب ودعم مسيرة العطاء وتنفيذا لتعليمات المركزية، حيث تم توزيع وجبات ساخنة على القطارات داخل محطة مصر، وذلك بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري، وأمانة المتابعة والتواصل الإجتماعي.

وأشار النائب خالد شلبي، إلى أن هذه الحملات والمبادرات تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

جاء ذلك بحضور حسنى حافظ أمين العمل الجماهيري بالإسكندرية، ومحمد سعيد جويلي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالإسكندرية، ومحمد صابر عبداللاه أمين مساعد أمانة إعلام الإسكندرية، وأعضاء هيئة مكاتب الأمانات.

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