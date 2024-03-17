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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطوير طرق الخدمة أسفل محور الفريق كمال عامر

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير طرق الخدمة الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق بولاق الدكرور، وكذا الموقف التنفيذي لمنزل المحور المؤدي لمدينة عامر وذلك بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متكامل .


وأشار اللواء أحمد راشد إلي أن الأعمال الجارية ستسهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل الحركة المرورية علي المواطنين ببولاق الدكرور بالاضافه الي التيسير علي المترددين علي مستشفي بولاق الدكرور الراغبين في تلقي الرعاية الصحية في الوصول إليها بسهولة ويسر وذلك عقب الأنتهاء من أعمال التطوير الجارية بها .


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع جهاز التعمير والشركات المنفذة بسرعة رفع كافة المخلفات الموجودة بموقع الأعمال لما يسببه من مظهر غير حضاري  ولعدم أعاقة الحركة المرورية . 


كما وجه محافظ الجيزة بضرورة إعادة تخطيط المنطقة مروريآ لتنظيم حركة المركبات بها لما تشهده من كثافات مرورية عالية علي مدار اليوم ، وكذلك لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الأنتهاء من تشغيل منزل محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى تحسين كفاءة منظومة الإنارة بالقطاع بالكامل . 


وثمن اللواء أحمد راشد التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبري بوزارة الأسكان في تنفيذ عددآ من المحاور المرورية بما تعود بالنفع علي المواطنين .


رافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني والنائب محمود هشام أعضاء مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور و والمهندس محمود منصور استشاري وزارة الاسكان والمشرف العام على المشروع.

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