باعت وسلمت الكل للمحكمة.. عشيقة مسئول كبير تكشف تفاصيل مبالغ الرشوة.. فيديو

اعترفت عشيقة المسئول الكبير أمام المحكمة في قضية رشوة أسوان الكبري أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان قبل عطايا علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للانشاء والتعمير بأسوان بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلي الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها

وأضافت بطلب المتهم الأول 3 ملايين و750 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع مالك شركة سكاي للمقاولات بوساطة المتهمين الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان السادسة المقابل المشار إليه وأخذ المتهم الأول جعل الرشوة علي جزأين الاول مليوني ومائتي وخمسين ألف جنيه قبل انهاء اجراءات إسناد المناقصتين المار بيانهما إذ سلمه المتهم الرابع المتهم الثاني في سبتمبر ۲۰۲۳ بلقاءات جمعتهما بحافلة القاهرة، ليسلمها الأخير بدوره لها على ثلاث دفعات متتاليات؛ الأولى تسـعمائة ألف جنيه جرى استلامها بسـيـارة أجرة بمحيط ميدان "تريف" بمنطقة مصـر الجديدة بمحافظة القاهرة، والثانية تسعمائة وخمسين ألف جنيه جرى استلامها بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۳ علی غرار سـابقتها، والأخيرة أربعمائة ألف جنيه، جرى استلامها بتاريخ ۲۰۲۳/۹/١٤ بسيارة الشاهد العاشر بذات المنطقة، وفي أعقاب ذلك جمعنا لقاء مع المتهم الأول في مقهى "بلاز" بذات المنطقة؛ حيث أخذ خلاله الأخير جزءا من جعل الرشوة محل طلبه.

وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى.

وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان، واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندسا مدنيا ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات، لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

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