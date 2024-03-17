كأس الاتحاد الإنجليزي.. صلاح يتقدم لـ ليفربول على مان يونايتد بالشوط الأول

يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، في المباراة التي انطلقت مساء اليوم في تمام الخامسة والنصف.

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للتقدم على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وتقدم مانشستر يونايتد، بهدف مبكر عن طريق ماكتومناي في الدقيقة العاشرة.

وألغى حكم اللقاء هدفا سجله واتارو إندو في الدقيقة 38 من أسيست من محمد صلاح، بداعي وجود تسلل.

وسجل ماك أليستر هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 44.

وأحرز محمد صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة 45+2.