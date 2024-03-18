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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: ريهام سعيد تنفي اعتزالها الفن وحقيقة تغيير نهاية الحشاشين

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن الحشاشين و ريهام سعيد :

 

 

مسلسل المعلم الحلقة 7.. مصطفى شعبان يقع في فخ منذر رياحنة


شهدت الحلقة ٧ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

و بدات الحلقة بقيام التجار بالاتفاق على التخلص من المعلم واخذ بضاعته والأموال .

 

ريهام سعيد تنفي لـ "صدى البلد" اعتزالها الفن والإعلام

كشفت الاعلامية ريهام سعيد في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة اعتزالها الفن والاعلام .


بعد العودة للتصوير .. حقيقة تغيير نهاية مسلسل الحشاشين

علم صدى البلد انه تم تصوير اليوم مشهد للفنان اسلام جمال بالاضافه لبعض الحركات في مسلسل الحشاشين .

 

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

وقع مؤدي المهرجانات حمو بيكا و كزبرة ضحية الحلقة السابعة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاحد.

ريهام سعيد الحشاشين

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