أخبار الفن: ريهام سعيد تنفي اعتزالها الفن وحقيقة تغيير نهاية الحشاشين

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن الحشاشين و ريهام سعيد :
مسلسل المعلم الحلقة 7.. مصطفى شعبان يقع في فخ منذر رياحنة
شهدت الحلقة ٧ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .
و بدات الحلقة بقيام التجار بالاتفاق على التخلص من المعلم واخذ بضاعته والأموال .
ريهام سعيد تنفي لـ "صدى البلد" اعتزالها الفن والإعلام
كشفت الاعلامية ريهام سعيد في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة اعتزالها الفن والاعلام .
بعد العودة للتصوير .. حقيقة تغيير نهاية مسلسل الحشاشين
علم صدى البلد انه تم تصوير اليوم مشهد للفنان اسلام جمال بالاضافه لبعض الحركات في مسلسل الحشاشين .
حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم
وقع مؤدي المهرجانات حمو بيكا و كزبرة ضحية الحلقة السابعة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاحد.