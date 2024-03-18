أخبار الفن: ريهام سعيد تنفي اعتزالها الفن وحقيقة تغيير نهاية الحشاشين

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن الحشاشين و ريهام سعيد :



شهدت الحلقة ٧ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

و بدات الحلقة بقيام التجار بالاتفاق على التخلص من المعلم واخذ بضاعته والأموال .

كشفت الاعلامية ريهام سعيد في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة اعتزالها الفن والاعلام .

علم صدى البلد انه تم تصوير اليوم مشهد للفنان اسلام جمال بالاضافه لبعض الحركات في مسلسل الحشاشين .

وقع مؤدي المهرجانات حمو بيكا و كزبرة ضحية الحلقة السابعة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاحد.