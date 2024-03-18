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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على سبب التهام النيران لكباريه شهير بالقاهرة الجديدة.. فيديو

شاهد العيان
شاهد العيان

التقت كاميرا موقع صدي البلد بأحد العاملين في مول القاهرة الجديدة الذي شهد حريق كبير في أحد الكابريهات وكان شاهدا علي الواقعه حيث تحدث أن سبب الحريق نو ماس كهربائي وان الحريق امتد بكامل سطح المول بسبب المادة العازلة التي كانت موجودة علي سطح المكان والتي ساهمت في سرعة الانتشار وان رجال الحماية المدنية بذلوا مجهود كبير من التاسعه ونصف صباحا حتي الواحدة لإيقاف تمدد النيران 

وحصل “صدى البلد” على فيديو جديد لاندلاع حريق في 2 كباريه وبنك في مول بالقاهرة الجديدة.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في حادث اندلاع حريق هائل بكباريه وبنك داخل مول بالقاهرة الجديدة.

وأمرت النيابة العامة، بانتداب فريق من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق، وحصر الخسائر المبدئية.

وطلبت النيابة استعجال تحريات المباحث، والتحفظ على تفريغ كاميرات المراقبة.

حريق القاهرة الجديدة

و كشفت المعاينة الأولية لحريق مول القاهرة الجديدة عن نشوب حريق في مطعم وبار بالطابقين الثالث والرابع بالمول المكون من 4 طوابق، والمستغل بالطابقين الأول والثاني بنوك وشركة عقارات.

وتبين من الفحص وجود شخصين محتجزين بالطابق الثالث، وتم استخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية وحالتهما مستقرة.

فيما تم منع امتداد النيران للعقارات المجاورة، بعد أن نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب باستخدام سلالم الإطفاء الهيدروليكية، ومنع امتداد النيران للمول الملاصق، ولا يوجد مصابين.

وتبين من الفحص أن الأجزاء المحترقة بالمول على مساحة 600 متر تقريبا، ونجحت 7 سيارات إطفاء و2 خزان في إخماد كرات اللهب.

وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في مول تجاري في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

ووجه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بالدفع بـ 7 سيارات إطفاء و2 خزان، بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وأنقذ رجال الإطفاء البنوك من الاحتراق، وكذلك المحال التجارية بالمول.

وجارٍ الوقوف على سبب الحريق؛ لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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