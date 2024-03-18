أحمد حلمي يكشف عن أول حب فى حياته مع عمرو أديب

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على الإعلامي عمرو أديب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الجديد Big Time والمعروض على شاشة MBC.



وتحدث حلمي خلال اللقاء عن أول قصة حب يعيشها قبل الزواج وداعب حلمي عمرو أديب وكشف له مفاجأة طريفة وهي أن أول قصة حب يعيشها وهو يبلغ من العمر 8 سنوات فقط وكانت خالة أحد أصدقائه بسبب جمالها الفائق.



وأضاف حلمي أن اول قصة حب يعيشها بشكل جاد كانت فى المرحلة الثانوية ولكنها لم تكتمل، مشيرا أن عادة هذه الفترة تشهد تغيرات فى مشاعر الأنسان بشكل كبير ودائما لا تكن مشاعر حقيقة.









وتطرق أحمد حلمي خلال الحلقة للحديث عن كثير من الأسرار والتفاصيل التى كشف عنها للمرة الأولى ومنها مرحلة ما قبل الشهرة.



ووجه عمرو أديب سؤالا لأحمد حلمي عن أقل مبلغ كان في جيبه؟، ليصدم حلمي عمرو أديب وأكد أنه عاش فترات كثيرة بدون “فلوس” ، مشيرة أن فترة الدراسة كانت أصعب فترة مرت عليه حيث كان يدرس ويعمل من أجل جلب مصاريف المعيشة وقضى ايام طويلة بدون أى مبالغ مالية.





ويستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.