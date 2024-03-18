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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد ترقية 27 مدرسا وأخصائيا من شاغلي وظائف المدرسين

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة ترقيات ٢٧ من شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والذين أستوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.


جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم «٨» لسنة ٢٠٢٤، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصة باستصدار قرار ترقية  إعتباراً من 1 يناير 2023 لعدد «٢٧» من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائين الاجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى .


وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم ٨ لسنه٢٠٢٤ بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين أستوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين .


وأكد محافظ الجيزة أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.


شمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانوناً وعلاوة الترقية، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠٢٣ .

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