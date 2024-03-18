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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

عضو بالتنسيقية: القمة المصرية الأوروبية شهادة ثقة جديدة أمام المستثمرين

حسن هجرس، عضو الهيئة
حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن  ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلي مستوى الشراكة الشاملة، بمثابة انطلاقة جديدة من الشراكة  والتعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلي أن تلك الزيارة وما تم فيها من اتفاقيات تعتبر شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري.

‏‏وأوضح "هجرس" في تصريحات له اليوم الإثنين،  أن القمة المصرية الأوروبية رسالة طمأنة وتحفيز للمستثمرين العرب والأجانب، في استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، منوها إلي أن القمة تأتي في توقيت صعب اقليميا ودوليا وهو ما يوضح أهمية مكانة مصر الرائدة في منطقتها.

وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلي أن العالم ينظر لمصر في ظل التواترات الراهنة على أنها رمانة ميزان المنطقة، وركيزة مهمة من ركائز دعم الاستقرار فيها.

وتابع: أن الاتفاق الجديد بين مصر والإتحاد الأوروبي دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر تهدف للوصول الي استدامة اقتصادية تستطيع مواجهة التحديات العالمية.

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