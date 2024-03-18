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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إصابات محدودة.. السيطرة على حريق في ديكور مسلسل ألف ليلة وليلة| صور

صورمن الحريق
صورمن الحريق

اندلع حريق محدود في ديكور مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه تماما وإخماده.

 وتقوم قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب أخطارها من إجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق والاطمئنان تماما علي السيطرة عليه .

حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة

 وباشرت قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع  أمن الجيزة  بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة علي هذه  العمليات.

وأسفر الحريق علي عدد محدود من الاصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الاولية لها بالمركز الطبي بالمدينة كما تم نقل بعض الحالات الي المستشفيات القريبة  لاسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح ،،، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي أسباب اندلاعه

حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة
حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة
حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة
حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة
مسلسل ألف ليلة وليلة مدينة الانتاج الإعلامي الحماية المدنية الجيزة محافظة الجيزة

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