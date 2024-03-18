أحمد عمر هاشم: الرسول كان على يقين أنه سيعود ظافرا منتصرا لمكة

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن تفاصيل جديدة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويوميات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الرسول كان الصادق الأمين.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، مقدم برنامج يوميات الرسول، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، “شاء الله عز وجل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهذا الأمر لم يكن سهلا على الرسول”.

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أن الرسول كان على يقين أنه سيعود ظافرا منتصرا إلى مكة، حيث جاءت الهجرة بعد ما حدث من أهل مكة، وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم.