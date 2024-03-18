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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ الفلسطينيين

فلسطين
فلسطين

أدانت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، من خلال فرض قيود وإجراءات شديدة التعقيد على شاحنات المساعدات، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني الشقيق من سياسة التجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

قالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ضد المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، متسائلة: "أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من تلك الجرائم؟.

أشادت النائبة بالدور التاريخي الذي تلعبه الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مضيفة: "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومصر لم تتوان عن تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، كما أنها تتحرك على كافة المستويات لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وحماية أرواح الأبرياء".

أوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتجويع وإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، وستستمر في دعمها المتواصل حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

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