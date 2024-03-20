مرتضى منصور يهاجم رانيا يوسف .. والسبب غريب !

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الفنانة رانيا يوسف بسبب صورة إعلان لها موضوعة على الطريق الدائري .

و قال المستشار مرتضى منصور للفنانة رنيا يوسف “إزاي يا رانيا تحطي صورة فاضحة وعارية علي الدائري بالشكل ده "

و وجه لها مرتضي منصور الاتهامات قائلا إن هذا الإعلان صورته فاضحة ولا يجب أن يكون هناك مثل هذه الإعلانات خاصة اننا في شهر رمضان الكريم .

وطالب المستشار مرتضى منصور تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي ووضع حد لهذه المهازل و لهذه النوعية من الإعلانات.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل الواقعة و ماذا قال مرتضي منصور لرنيا يوسف و مطالبه من أشرف ذكي نقيب الممثلين ….