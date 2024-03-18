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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. محسن منصور يطلب الزواج من جومانا مراد

عتبات البهجة
عتبات البهجة

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة بإتفاق عمر "خالد شباط" مع فريد " حازم إيهاب" و وضع شروط للعمل معه و يوافق فريد، يعود عرفان "صلاح عبد الله" لمنزلة و حالته المزاجية مرتفعة و يدندن، تدركة علية "سماء إبراهيم" و تعكنن عليه ، يطلب بهجت "يحيى الفخراني" من عبد البديع " هشام إسماعيل" ان يقوم بدورة التربوي قبل التعليمي.
يقف عرفان أمام المرآة و هو يغني مقطع من أغنية سيرة الحب لـ أم كلثوم، و تراه علية و تسئله عن تغيرة المفاجئ، تتصل علية بصديقتها جانتيت و تطلب منها المساعدة.
يرى بهجت حالة طالب أصيب بنوبة صرع بسبب تنمر زملائة علية، يجلس عرفان مع سعاد على الكورنيش و يتحدثون عن شراكتهم في العمل بشكل عاطفي.

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يطلب حنفي "محسن منصور" من نعناعة "جومانا مراد" الزواج من فلة "هنادي مهنا" بشكل صريح، تتحدث علية مع أبنها الوحيد أشرف فيديو كول و يشاركها عرفان المكالمة.
تذهب فلة لتيتا "عنبة" و تخبرة برغبة حنفي في الزواج منها، و يخبرها انه يحتاج لبعض الوقت حتى تستقر اموره.
يحاول بهجت التخفيف عن لبنى "صفاء الطوخي" بسبب إعتذار ابنتها عن زيارتها.


مسلسل عتبات البهجة 
المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام
إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

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