سموتريتش يتعهد بالمزيد من المستوطنات ردا على الاتحاد الأوروبي

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين إن إسرائيل ستواصل بناء مستوطناتها في الضفة الغربية ردا على العقوبات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين المتطرفين.

وأوضح سموتريتش "أن حملة المقاطعة الكاذبة ضد دولة إسرائيل ناجحة، الذي شجع بقوة، التوسع الاستيطاني خلال فترة الحكومة الحالية إنها حملة تهدف في مجملها إلى تشويه سمعة دولة إسرائيل"، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويدعي الوزير الإسرائيلي، الذي يرأس الحزب الصهيوني الديني المتطرف ويعيش هو نفسه في مستوطنة كدوميم، أن أي عنف من قبل المستوطنين يتم التعامل معه من خلال النظام القضائي.

ويخلص سموتريش إلى أن هناك ردا صهيونيا واحدا وشاملًا على إعلان الاتحاد الأوروبي هذا – وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل.