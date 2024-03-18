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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد الأسواق والمنافذ للتأكد من أسعار السلع الغذائية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

 قام المحافظ بجولة تفقدية لمعارض (أهلا رمضان ) لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بمركز ومدينة طنطا ،حيث أطمئن المحافظ خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة بالمعرض ك (السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

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وحرص المحافظ خلال جولته، للاستماع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدا لهم أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحالّ السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وشدد المحافظ خلال الجولة على النظافة والمتابعة اليومية للمنافذ ومقارنة أسعارها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

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