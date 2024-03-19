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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسام ميدو يعلق علي قرار لاعبين في عدم الانضمام للمنتخب

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق موضة اللاعبين باتخاذ قرار عدم الانضمام لمنتخباتهم الوطنية. 

 وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك موضة في العالم بإتاحة الحرية للاعبين والأنديةباختيار التواجد في معسكرات المنتخبات من عدمه".

وأضاف: "هذا الكلام لم يكن موجودًا في الفترة الماضية، اللاعبون هم المفتاح الأساسي في قرار عدم خوض المباريات الودية مع منتخباتهم،بحكم السفر، واستغلال فترة الأجندة للراحة والاستعداد للمرحلة التالية".


وتابع: "محمد صلاح شارك 90 دقيقة مع فريقه ليفربول، وهناك حالة غضب لتدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في الأزمة،لكنني أرى أن هذا هو دوره، حيث كان يجب حل الأمر بشكل ودي".
وواصل: "هناك 10 لاعبين في إفريقيا طلبوا عدم الانضمام لمعسكرات منتخبات بلادهم، مثل رياض محرز وتوماس بارتي وغيرهم".

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احمد حسام ميدو برنامج الريمونتادا منتخب مصر السابق

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