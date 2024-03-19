بشرى سارة للفنانين من نقابة الموسيقيين والتطبيق خلال أيام| إليك التفاصيل

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نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين

أعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، زيادة معاشات الموسيقيين، بنسبة 10% للمرة الرابعة خلال عام واحد، ليصبح إجمالي مبلغ المعاش المستحق 1710 جنيهات، وذلك بدءا من استحقاق شهر أبريل، حيث تسلم المنصب والمعاش 1065 جنيها، وتعد خطوة مهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات في النقابة.

هدف الموسيقيين من زيادة المعاشات

وقال مصطفى كامل إن هدف النقابة هو تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

من جانبه، قال مصطفى القصبى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقيب دائما ما يسعى إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، إذ إنه يحاول تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، وأعضاء الجمعية العمومية التي تكن له كل الاحترام والتقدير.

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وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا جاء فيه: “قرر النقيب العام زيادة بنسبة 10% استحقاق شهر أبريل 2024، في إطار اضطلاع نقابة المهن الموسيقية بمسئوليتها تجاه أعضائها من مستحقي المعاش، ومن منطلق دورها الوطني في معاونة الدولة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين”.

وتسلم مصطفى كامل المنصب والمعاش 1065 جنيها، وتعد هذه الخطوة مهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات بالنقابة.

وعلى جانب آخر، كان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرر صرف بون قدره 600 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية وحاملي كارنيه عام 2024 وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة.

صرف 600 جنيه لأعضاء النقابة

وأوضح مصطفى كامل في بيان له، إن هدف النقابة هو تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

وخلال الشهر الماضي، أوضح مصطفى كامل: “استلمت نقابة الموسيقيين وكان معاش الموسيقي مبلغ 1035 جنيها، والمعاش زاد بعد أن توليت المنصب بعام ليصبح 1556 جنيها، وقد أعلنت أكثر من مرة، أن هذا المبلغ لا يُرضيني بالشكل الكافي، لأنني أطمح في زيادته أكثر من ذلك بكثير”.

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وفي السياق نفسه، قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، صرف بون قدره 600 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية وحاملي كارنيه عام 2024، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، في يوم الأربعاء المواقف 28 فبراير 2024، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من النجاحات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.

نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين
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