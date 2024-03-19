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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ مارس الجاري، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكلف محافظ الجيزة المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.


ووجه المحافظ مديرية الأوقاف بالاعلان عن مواعيد الحملة بالمساجد وتوعية المواطنين لأهمية الحصر وحماية الثروة الحيوانية وخدمة المربي. 


وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من الأمراض والأوبئة، والحفاظ على الثروة الحيوانية.


ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إنهاء الاستعدادات لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع لعام 2024، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال تجهيز اللجان الطبية الوقائية ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكافة التجهيزات، والأدوات واللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة، ولجان ووسائل وأدوات لترقيم وتسجيل الماشية وسيارات للعمل والمرور فضلا عن لجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، بالإضافة إلى لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية ومديري الإدارات  وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

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