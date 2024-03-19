تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

على أنغام أغنية "قدها "، اجتمع النجم تامر حسني مع بسمة بوسيل وعددًا من أصدقائه من الوسط الفني وخارجه على السحور، مشاركًا متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو جديد تظهر فيه علاقته الودية مع (بوسيل)، فهل عادا لبعضهما؟

يمسك يدها

أظهر الفيديو النجم تامر حسني وهو يمسك بيد بسمة بوسيل ويتعامل معها بود شديد، فضلًا عن مشاركتها وجميع الحضور غناء أغنيته الجديدة "قدها" التي نفذها كإعلان رمضاني لمستشفى الناس. وعلق (حسني) على الفيديو قائلًا "أحلى لمة سحور مع أغلى الناس".

وأعرب (حسني) عن سعادته باللقاء قائلًا " امبارح مكانتش عزومة سحور عاديه ، كان فيها ناس كتير انا بحبها كلهم اصحاب متقابلوش من كتير" موضحًا أنه احتفل مع الحضور في السحور بأغنية تتر نهاية مسلسل نعمة الأفوكاتو لبسمة بوسيل إلى جانب احتفالهم بنجاح المسلسل.

وأوضح تامر حسني أنه احتفل مع الحضور ببدء تحضيره لفيلمه القادم (ري ستارت) مع الفنانة هنا الزاهد والمؤلف أيمن بهجت قمر والمخرجة سارة وفيق.

وكان من بين الحضور بسمة بوسيل ومي عمر والمخرج محمد سامي ودرة وزوجها وهنا الزاهد وأيمن بهجت قمر ورضوى الشربيني وشام الذهبي نجله أصالة ورانيا منصور وأحمد هلال والمنتج احمد الدسوقي وعمرو كمال وحسام حسني.

لقاءات عديدة وعلاقة شيك

وهذه المرة لم تكن الأولى التي يجتمع فيها الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل بعد طلاقهما في أبريل من العام الماضي ليعبران عن انفصالهما الشيك واستمرار علاقتهما الودية بعد زواج دام 12 عامًا.

فبعد أيام من الطلاق، بدأ الثنائي في رسم صورة ذهنية مختلفة عن فكرة الطلاق لمتابعيهم من خلال حرصهما على حضور حفل ميلاد ابنتهما "أمايا" الثامن سويًا والتقاط الصور التي أظهرت سعادتهما برفقة أبنائهما، وكان ذلك في شهر مايو الماضي.

تجمع الثنائي في عيد ميلاد نجلتهم امايا

ونشر تامر حسني صورة له بصحبة (بوسيل) وأولادهما الثلاثة في شهر ديسمبر الماضي تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2024 أي بعد مرور 8 أشهر على طلاقهما.

الصورة التي احتفل من خلالها تامر حسني برأس السنة 2024

واحتفالًا بقدوم شهر رمضان، نشرت بسمة بوسيل صورة عائلية عبر حسابها الشخصي على انستجرام تجمعها مع تامر حسني وأولادهما على طاولة الإفطار قبل إطلاق المدفع بلحظات معلقة " كل سنة و أنتوا طيبين، رمضان كريم" وكالعادة توقع المتابعون عودتها لتامر حسني لكنها نفت ذلك.

تجمع تامر حسني وبسمة بوسيل مع أولادهما بأول يوم رمضان

حقيقة عودتهما

تجمعات تامر حسني وبسمة بوسيل المتكررة بعد الطلاق دفعت دائمًا المتابعين إلى التساؤل عن حقيقة عودتهما، وهو الأمر الذي ينفياه الثنائي في كل مرة.

لكن تجمع (حسني) و (بوسيل) هذه المرة على السحور يُعد التجمع الأولى الذي يظهر فيه النجم تامر حسني وهو يمسك بيد بسمة بوسيل ويتصور سيلفى معها (وحدها) ما أعاد إثارة الكثير من التساؤلات بقوة حول حقيقة عودتهما لبعضهما البعض، فهل هذه المرة سيؤكدان الأمر أم ينفياه؟