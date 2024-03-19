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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفسي أشوف عمرو دياب.. صدى البلد يلتقي أحمد البرنس بعد غنائه بموسم الرياض

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ وأحمد البرنس

قلبه الأخضر ينبض بالأمل، وحلمه يرادوه لنشر البهجة والسرور في النفوس، ليسوقه قدره للخروج من منطقة عين الصيرة التابعة لحي السيدة زينب، إلى الوقوف على أهم المسارح وهو خشبة مسرح أبو بكر سالم والغناء بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، لُيلهم الجميع بقلبه النابض بالمحبة وصوته العذب وتفاعل الجمهور معه، وهو يشدو بكلمات وغناء أم الدنيا، أنه الشاب المصري الموهوب أحمد البرنس من ذوي الهمم.

صدى البلد يلتقي أحمد البرنس 

صدى البلد التقى الشاب الموهوب بمنزله للتعرف أكثر على أحلامه وأمنياته وكواليس لقاءه بالمستشار تركي آل الشيخ، وخطواته القادمة في حياته ومسيرته الفنية.
في البداية أكد البرنس أن السعادة ملأت قلبه ولم تسع الفرحة روحه، باستجابة المستشار تركي آل الشيخ لندائه للغناء بموسم الرياض، وخروجه على المسرح وتفاعل الجمهور والحاضرين معه وإعجابهم بصوته، أثناء غنائه ده أنا مصر حبيبتي.

حلم البرنس بعد غنائه بموسم الرياض

كما أوضح البرنس أنه يحلم بأن يكون نجما ومطربا كبيرا، ولديه مؤلف وفريق عمل خاص به ليظهر للنور ويدعمه الجمهور ويصبح صاحب شعبية، بعد أن أنعم الله عليه بالوقوف على مسرح من أهم مسارح العالم.
وأشار أحمد البرنس، أن والده أكبر داعم ومساند له في جميع مراحل عمره، ودائم التشجيع لإيمانه بقدراتي ومساعدتي دائماً للوصول لأحلامي.
من ناحية أخرى أكد البرنس أن ميس إيمان كمال مديرة إحدى الجمعيات ودور الرعاية لذوي الهمم بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، صاحبة دور رئيسي في تنمية موهبته وتحفيظه الأغاني لعدة مرات.

أسرار لقاء البرنس بالإعلامية ريهام سعيد

وعن اسرار لقائه بالإعلامية ريهام سعيد، أكد البرنس أن ريهام سعيد هي صاحبة الفضل في تقديمه على المسرح بموسم الرياض وأنها السبب الرئيسي لسفره للملكة العربية السعودية بعد عرضها لفيديو مناشدته للمستشار ترك آل الشيخ واستجابته وتنفيذ وعده بالغناء وقد كان بالفعل.
وأضاف البرنس أن الفنان عمرو دياب هو أكثر فنان يحبه ويحلم بمقابلته والتصوير معه والغناء معه إن أمكن.
كما ألتقى صدى البلد بميس إيمان كمال مديرة جمعية أطفالنا بكرة أحلى، للتعرف على كواليس معرفتها بالفنان أحمد البرنس، وفي بداية الحديث قالت أن أحمد البرنس تعرفت عليه منذ عام 2010، من خلال فريق التحدي لذوي الهمم، ويشمل حوالي 62 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحمد البرنس من ضمن هذا الفريق الكبير.

كيف آثرت جمعية أهلية على شخصية أحمد البرنس

وأضافت مديرة الجمعية أن البرنس موهوب ولديه ملكة كبيرة بمجرد سماعه للحن فيكرره ويحفظه مباشرة وأقوم بتعريفه المقامات بانتظام وتفاصيل كل أغنية.
وأشارت مديرة الجمعية، أن الجمعية آثرت في شخصية أحمد وتأثرت به، بسبب جو البهجة والسعادة الذي ينشره بمجرد وصوله لمقر الجمعية أو أي مكان آخر، وأضافت أنها كانت تتوقع لأحمد النجاح والتوفيق الدائم ولكن ليس بهذا الحجم بعد وقوفه على مسرح من أهم مسارح العالم بموسم الرياض ومفاجأة كبيرة فاقت حد الخيال والتوقع.

إحياء فرقة رضا للفنون الشعبية من جديد على أيدي أطفال من ذوي الهمم

واختتمت إيمان كمال مديرة الجمعية حديثها، أنها كونت فرقة صغيرة من ذوي الهمم وتسير على درب فرقة رضا للفنون الشعبية وتحلم بتبني هذه الفرقة من خلال وزارة الثقافة والجهات المعنية، خاصة أن أي حفلة تتواجد بها الفرقة ينبهر الجميع بأدائهم وعروضهم الفنية المبهرة، لذا أحلم بإعطاء الفرصة الكاملة لجميع الفرقة.

ويذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قد استجاب،  للنداء الإنساني،  للشاب المصري الموهوب أحمد البرنس من ذوى الهمم للمشاركة في  فعاليات موسم الرياض.

كان قد نشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: "أهلا وسهلا فيك وحاضر هتغني يوم الخميس في حفل مي فاروق جهز نفسك".

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منطقة عين الصيرة خشبة مسرح أبو بكر سالم موسم الرياض المملكة العربية السعودية احمد البرنس المستشار تركي آل الشيخ دور الرعاية لذوي الهمم منطقة العمرانية محافظة الجيزة

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