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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة مكبرة.. رفع المخلفات بقرية نزلة الأشطر في أبو النمرس

رفع مخلفات
رفع مخلفات

قام مجلس مدينة أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف حامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية نزلة الأشطر التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس، وذلك لرفع المخلفات المنتشرة على الطرق والأماكن العامة.

وأكد حامد سلامة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس، أن الحملات مستمرة في كافة قطاعات وشوارع المركز، لتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات وتمهيد وتجريد الطرق لتسهيل حركة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع مستوى النظافة وإزالة كافة التراكمات والمخلفات الصلبة.

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IMG-20240319-WA0021
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IMG-20240319-WA0022

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