لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

قرارات جديدة من التعليم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن المدارس حاليا لعقد امتحانات شهر مارس والتي تعد ثاني امتحانات يخوضها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي وتستهدف امتحانات شهر مارس تقييم الطلاب في المقررات التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي الثاني، وتكون على مستوى المدرسة.



كما تعقد امتحانات شهر مارس في الأسبوع الأخير من شهر مارس وفقا للجداول المعلنة في كل مدرسة وتتولى كل المدارس والإدارات التعليمية إعلان جدول الامتحانات عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



ووفقا لصور جدول الامتحانات المعلنة، ستنطلق الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.



اما عن ضوابط عقد الامتحانات فتعقد امتحانات شهر مارس في جزء من الحصة و يتم إجراءها بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية ايضا يقوم بوضعها موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية و لا تخرج الأسئلة عن الأجزاء التي يتم تدريسها ضمن منهج شهر مارس ايضا يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء الامتحانات



كذلك مادة القيم تقيم من خلال تقويم تكويني يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج، وذلك باستخدام مقياس الأداء و التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم أداء التلميذ في كل مادة وفقا نواتج التعلم الخاصة بكل مادة.



ايضا هناك بعض الممنوعات في هذه الامتحانات ومنها ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر مارس 2024. ايضا منع حيازة التليفون المحمول مع طلاب صفوف النقل خلال فترة الامتحانات كذلك ممنوع الحضور بزي مخالف، حيث لابد من الالتزام بالزى المدرسي ومنع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة إلا للضرورة القصوى و أكدت مديريات التربية والتعليم أنه يتم وضع الامتحانات بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.



ومن جانبها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي، وذلك في سنوات النقل فقط، ويتم تقسيمها على النحو التالي وهو 3 درجات على المواظبة والحضور فيمنح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100%.

ايضا منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95%.

واخيرا منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%.

وقررت الوزارة أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث كما نفت ايضا ، إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني.

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