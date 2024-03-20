عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: «أفشة» لاعب كبير.. وإمام عاشور الأفضل بوسط الملعب وصعب جلوسه بديلاً

أفشة
أفشة

أكد حسن مصطفى، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد مجدي أفشة ظهر بشكل جيد مع الأهلي منذ بداية الموسم، ونضج كثيرًا عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح يصنع فرصًا كثيرة لزملائه ويُسجّل أهدافًا أيضًا، وسيكون له دور مع منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أفشة قام بتطوير نفسه كثيرًا هجوميًا ودفاعيًا في الموسم الحالي تحت قيادة مارسيل كولر، ووجوده في المعسكر الحالي مع منتخب مصر قد يمنحه فرصة المشاركة وتثبيت أقدامه على المستوى الدولي".

وأضاف: "اختيارات حسام حسن الكثيرة من الأهلي، جعلتني أتذكر ما قام به حسن شحاتة في اختيارات بطولة أمم أفريقيا 2006، ولكن هناك لاعبين أتمنى وجودهم مثل أحمد فتوح ونبيل دونجا، وكنت أتمنى وجود مصطفى شلبي من بداية المعسكر".

وأكمل: “يجب مكافأة أي لاعب يظهر بشكل جيد مع ناديه بالانضمام لمنتخب مصر، حتى لا يتكرر ما حدث مع جنش الذي صرح بأنه ”هندي"، والفترة المقبلة لابد أن يركز كل لاعبي الدوري المصري من أجل الانضمام لصفوف منتخب مصر مُستقبلًا".

وزاد: "أفشة لاعب كبير، ولو ظهر بأداء جيد في مواجهات مصر الدولية سيكون له دور كبير مع حسام حسن، بالإضافة إلى أنه من الصعب جلوس إمام عاشور بديلًا لأنه اللاعب الأفضل حاليًا في وسط الملعب، ومن الوارد وجود مروان عطية أو حمدي فتحي".

وتابع: "لو لعب بثنائي ديفيندر سيلعب مروان عطية وحمدي فتحي مع أفشة، وسيتواجد مرموش وتريزيجيه في الخط الهجومي نظرا لغياب محمد صلاح، ومن الممكن أن يشارك مصطفى شلبي كبديل لمدة نصف ساعة".

وأضاف: "شعرت أن مصطفى شوبير شعر بحالة نشوة كبيرة بعد الفوز بكأس مصر مع الأهلي، وكانت هناك أخطاء في لقاء البنك الأهلي، وتقييمه سيكون على موسم كامل، ومثلاً مع الأهلي كان عصام الحضري يلعب أساسيًا وأمير عبدالحميد كان يتألق عندما يشارك لكن عندما لعب بصفة مستمرة ظهر بمستوى متذبذب، والأفضل ألا يتم تضخيم مستوى مصطفى شوبير".

وأشار إلى أن حسام حسن سوف يعتمد على عناصر الخبرة أمام نيوزيلندا، والتي شاركت في وقت سابق مع منتخب مصر، ولن يدفع بلاعبين جدد بشكل مُتسرع.

وحول توقعاته لتشكيل منتخب مصر، قال: "محمد أبوجبل، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد".

وأوضح: "حسام حسن دائمًا لديه تكتيك معين في قيام طرفي الملعب بالدفاع والهجوم بنفس التوازن، وضم بعض اللاعبين مثل كوكا كان قرارًا مفاجئًا خصوصًا أنه لم يشارك مؤخرًا بسبب الإصابة، لكن من الوارد وجود قناعة فنية، والجهاز الفني الحالي مُقتنع للغاية بقدرات محمد الشامي".

وأكد: "لا توجد مشكلة شخصية بين حسام حسن مُطلقًا مع أحمد فتوح، والموضوع أنه كان يريد اللعب ظهير أيسر بينما تم الدفع به في مركز المساك، وظهر بشكل طيب مع سموحة خلال تواجد التوأم هناك، وحسام حسن ساهم في تطوير مستواه مع سموحة وكان سببًا في عودته لنادي الزمالك، بعد ما استمع جيدًا لنصائح الجهاز الفني، والعلاقة بين حسام وفتوح جيدة وغيابه عن المعسكر وجهة نظر فنية، وكنت أرى ضرورة ضم فتوح خصوصًا أن حمدي سيغيب عن لقاء بوركينا فاسو".

وأتم: "سوف نرى قدرة منتخب مصر أمام نيوزيلندا والمباراة الثانية في البطولة الودية، لكن سنرى روح وتكتيك جديد مع الجهاز الفني، وقد نشاهد الضغط العالي على فترات طويلة من المباراة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حريق في مخازن عمارات وسط البلد ..صور

ترشيحاتنا

تذبذب أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تقدم أعمال تنفيذ مشروع خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان.. تفاصيل

عقب فصل التنفس الصناعي|هل استعاد أحمد رفعت الوعي؟.. مصدر طبي يكشف آخر التطورات

تحالف اليونسكو ينظم مؤتمرًا دوليًا حول دور الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي|تفاصيل

دعاء سيدنا لوط .. ردّده لمواجهة الفساد ورفع البلاء

الدكتور حازم خميس: تناول المنشطات ليس له علاقة بتوقف عضلة القلب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لشعر قصير.. هنا الزاهد تثير ضجة بصورها الأخيرة | شاهد

سحورك عندنا.. بيض بالجبن مع طعمية محشية

لملابس لافتة.. شيري عادل تثير الجدل بظهورها| شاهد

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ