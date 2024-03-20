حسن مصطفى: «أفشة» لاعب كبير.. وإمام عاشور الأفضل بوسط الملعب وصعب جلوسه بديلاً

أكد حسن مصطفى، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد مجدي أفشة ظهر بشكل جيد مع الأهلي منذ بداية الموسم، ونضج كثيرًا عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح يصنع فرصًا كثيرة لزملائه ويُسجّل أهدافًا أيضًا، وسيكون له دور مع منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أفشة قام بتطوير نفسه كثيرًا هجوميًا ودفاعيًا في الموسم الحالي تحت قيادة مارسيل كولر، ووجوده في المعسكر الحالي مع منتخب مصر قد يمنحه فرصة المشاركة وتثبيت أقدامه على المستوى الدولي".

وأضاف: "اختيارات حسام حسن الكثيرة من الأهلي، جعلتني أتذكر ما قام به حسن شحاتة في اختيارات بطولة أمم أفريقيا 2006، ولكن هناك لاعبين أتمنى وجودهم مثل أحمد فتوح ونبيل دونجا، وكنت أتمنى وجود مصطفى شلبي من بداية المعسكر".

وأكمل: “يجب مكافأة أي لاعب يظهر بشكل جيد مع ناديه بالانضمام لمنتخب مصر، حتى لا يتكرر ما حدث مع جنش الذي صرح بأنه ”هندي"، والفترة المقبلة لابد أن يركز كل لاعبي الدوري المصري من أجل الانضمام لصفوف منتخب مصر مُستقبلًا".

وزاد: "أفشة لاعب كبير، ولو ظهر بأداء جيد في مواجهات مصر الدولية سيكون له دور كبير مع حسام حسن، بالإضافة إلى أنه من الصعب جلوس إمام عاشور بديلًا لأنه اللاعب الأفضل حاليًا في وسط الملعب، ومن الوارد وجود مروان عطية أو حمدي فتحي".

وتابع: "لو لعب بثنائي ديفيندر سيلعب مروان عطية وحمدي فتحي مع أفشة، وسيتواجد مرموش وتريزيجيه في الخط الهجومي نظرا لغياب محمد صلاح، ومن الممكن أن يشارك مصطفى شلبي كبديل لمدة نصف ساعة".

وأضاف: "شعرت أن مصطفى شوبير شعر بحالة نشوة كبيرة بعد الفوز بكأس مصر مع الأهلي، وكانت هناك أخطاء في لقاء البنك الأهلي، وتقييمه سيكون على موسم كامل، ومثلاً مع الأهلي كان عصام الحضري يلعب أساسيًا وأمير عبدالحميد كان يتألق عندما يشارك لكن عندما لعب بصفة مستمرة ظهر بمستوى متذبذب، والأفضل ألا يتم تضخيم مستوى مصطفى شوبير".

وأشار إلى أن حسام حسن سوف يعتمد على عناصر الخبرة أمام نيوزيلندا، والتي شاركت في وقت سابق مع منتخب مصر، ولن يدفع بلاعبين جدد بشكل مُتسرع.

وحول توقعاته لتشكيل منتخب مصر، قال: "محمد أبوجبل، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد".

وأوضح: "حسام حسن دائمًا لديه تكتيك معين في قيام طرفي الملعب بالدفاع والهجوم بنفس التوازن، وضم بعض اللاعبين مثل كوكا كان قرارًا مفاجئًا خصوصًا أنه لم يشارك مؤخرًا بسبب الإصابة، لكن من الوارد وجود قناعة فنية، والجهاز الفني الحالي مُقتنع للغاية بقدرات محمد الشامي".

وأكد: "لا توجد مشكلة شخصية بين حسام حسن مُطلقًا مع أحمد فتوح، والموضوع أنه كان يريد اللعب ظهير أيسر بينما تم الدفع به في مركز المساك، وظهر بشكل طيب مع سموحة خلال تواجد التوأم هناك، وحسام حسن ساهم في تطوير مستواه مع سموحة وكان سببًا في عودته لنادي الزمالك، بعد ما استمع جيدًا لنصائح الجهاز الفني، والعلاقة بين حسام وفتوح جيدة وغيابه عن المعسكر وجهة نظر فنية، وكنت أرى ضرورة ضم فتوح خصوصًا أن حمدي سيغيب عن لقاء بوركينا فاسو".

وأتم: "سوف نرى قدرة منتخب مصر أمام نيوزيلندا والمباراة الثانية في البطولة الودية، لكن سنرى روح وتكتيك جديد مع الجهاز الفني، وقد نشاهد الضغط العالي على فترات طويلة من المباراة".