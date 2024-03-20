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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

170 وظيفة جديدة بالهيئة العامة للطرق والكباري| الشروط وطريقة التقديم

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين (100) في وظيفة سائق سادس و(70) في وظيفة حرفي رصف سادس، بالمستوى الوظيفي السادس (ب).

وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق موقع البوابة إعتباراً من 2 إلى 16 ابريل المقبل على الرابط الآتي : https://jobs.caoa.gov.eg

 شروط وظائف  الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة


1. أن يكون متمعتاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. أن يكون المتقدم من الذكور.
6. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
7. أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط و سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
8. رخصة قيادة مهنية سارية بالنسبة لوظيفة سائق سادس. 
9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان .
11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
12. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل  بالجهة.
13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
وللتعرف على المستندات المطلوبة يرجى زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف وظيفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة النقل بوابة الوظائف الحكومية الهيئة العامة للطرق والكباري

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