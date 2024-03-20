بالقانون ..خفض عدد ساعات العمل لهؤلاء الموظفين | تفاصيل

خفض ساعات العمل 2024 .. تزامنا مع شهر رمضان المعظم، يرغب العديد من المواطنين الحصول على تخفيض في عدد ساعات العمل والعودة للمنزل سريعا أو لقضاء أمر ما ، لاسيما السيدات العاملات رغبة في تجهيز وجبة الفطور.

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و على غرار قانون الخدمة المدنية، وضع قانون العمل الجديد ، موادًا مماثلة تنص على تخفيض ساعات العمل، حيث نصت المادة 31 من القانون على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا البند كلًا من:



1- الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.

2- كل أب لطفل معاق.

3- الأم التي ترعى طفلها حتى يبلغ سن عامين.

4 لكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.



في جين نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن هناك حالات يجوز لها تخفيض عدد ساعات عملها في اليوم بمقدار ساعة لكل من:

1- الموظف ذو الإعاقة.

2- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

3- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.

5- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة .