رئيس مصر أكتوبر تهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

بعثت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة والتى حققها جيل أكتوبر من القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم للحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وأضافت"مديح" في برقية التهنئة:" يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني في هذه المناسبة الجليلة العزيزة على قلوب المصريين جميعا، والتي سطر فيها أبطال القوات المسلحة بدمائهم أحد أهم ملاحم الوطنية في التاريخ".

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر:" تلك الملحمة الوطنية التي تؤكد قدرة المصريين على مواجهة التحديات على مر العصور، وبذل الغالي والنفيس وتقديم أرواحهم فداء للوطن والأمن والاستقرار.

وأكدت: نجدد العهد لفخامتكم على المضي قدما خلف قيادتكم الحكيمة لمواصلة مسيرة الانجازات والوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق حياة كريمة تليق بشعب مصر العظيم ورسم مستقبل مشرق لأبنائنا".