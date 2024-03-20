بالحجاب.. إطلالة تثير الجدل حول هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” من خلال خاصية الستوري.

وظهرت هبة مجدي في الصور بإطلالة شتوية ومحتشمة متميزة، مرتدية الحجاب من كواليس مسلسل “المداح 3”، والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.