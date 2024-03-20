عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم، مشاريع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتي ، مؤكدا على الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ،فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

txt

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 متر، بتكلفه 5 ملايين و300 الف جنيه، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال.

txt

خلال جولته الصباحية.. محافظ الغربية: المركز التكنولوجي جاهز لاستقبال طلبات التصالح

وتابع المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب الاسرة بدهتورة لتخدم 16975 نسمة ،الوحدة الاجتماعية بدهتورة ، وتفقد وحدة طب الأسرة  بكفر شبرا قلوج، ومركز شباب كفر السنادية ،مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط المقام على مساحة 1300 متر مربع بارتفاع طابقين، ويستفيد من مركز تنمية الأسرة والطفولة 43156 ألف نسمة بالوحدة المحلية لقرية السنباط، ويخدم المركز قرى سنباط وميت النور ومنية المباشرين وكفر العرب ، واستمت الجولة لتفقد مركز شباب كفر السنادية و مركز شباب شربابه ، وحدة الحديد والمنجنيز بشرشابة ، محطة معالجة شرشابة ، واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب كفر الجزيرة.

IMG-20240320-WA0021
IMG-20240320-WA0021
IMG-20240320-WA0019
IMG-20240320-WA0019
IMG-20240320-WA0018
IMG-20240320-WA0018
IMG-20240320-WA0020
IMG-20240320-WA0020
الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” المشروعات التنموية والخدمية المشروعات التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

موضوعات متعلقة

نقيب المحامين يتفقد غرف الأعضاء بمجمع محاكم طنطا والمحلة ويرد على الشائعات

ترشيحاتنا

بهذه العبادة دخل أحد الصحابة الجنة.. احرص عليها قدر المستطاع

راجعة من درس القرآن.. علقة موت لقهوجي حاول تجريد طفلة من ملابسها

مدير مبيعات شركة أدوية يستولى على عقاقير طبية بقيمة 28 مليون جنيه

خاص| تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

50 ألف طن.. مصر تجهز شحنة غاز مسال للتصدير إلى أوروبا خلال أيام

البنك المركزي المغربي: قريبا سنحرر سعر الدرهم لتنفيذ متطلبات صندوق النقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ