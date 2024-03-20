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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اطلاق إشارة التشغيل التجريبي لـ3 محطات لرفع الصرف الصحي بالحوامدية والبدرشين

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

اطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إشارة بدء التشغيل التجريبي لثلاث محطات لرفع ومعالجة الصرف الصحي بقري أم خنان بمدينة الحوامدية وابو رجوان والشوبك الغربى بمركز ومدينة البدرشين.

وفى هذا السياق أكد اللواء أحمد راشد أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، وذلك من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تشهد كما كبيرا من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة ويأتي على رأس تلك المشروعات، مشروعات الصرف الصحي لإيصال تلك الخدمة لكافة القرى المحرومة بعد عقود من عدم توافر الخدمة بها.

وأضاف المحافظ أن محطات الصرف الصحى التي تم بدء التشغيل التجريبي لها اليوم جاءت نتاج الجهود المتواصلة للمحافظة وبالتعاون مع كافه الجهات المعنية والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب من اجل   إيصال خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة منها.   

وأشار المحافظ الى أن محطة رفع الصرف الصحى بقرية ام خنان تعمل بطاقة تصل إلى 18ألف م٣ يوميا وسوف تساهم في حل مشكلة الصرف الصحى بقري ام خنان وبنى سويف والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية وهي ضمن القري المحرومة من خدمات الصرف الصحي كما تصل طاقة العمل لمحطة رفع الصرف الصحى بقرية ابو رجوان بالمرازيق الي 18الف م3/يوم، وتصل طاقه التشغيل لمحطة رفع الصرف الصحى بقرية الشوبك الغربى الي ٧ الاف م٣/يوم بمركز البدرشين. 

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة والجهات المعنية بالتعاون معا نحو سرعة الانتهاء من التشغيل الفعلي في أسرع وقت موجها شركة مياه الشرب بسرعة الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بقرى الشيخ عتمان وام خنان  وابور جوان والشوبك الغربى قبل عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ وعصام هلال وعماد الدراجلي وفرج فتحي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق وخالد عبد الهادي المشرف علي المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمود زين وهاني السيسي رؤساء مركزي ومدن البدرشين والحوامدية .

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