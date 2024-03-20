عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولا ست البيت.. روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يقدم الطعام ويرتب الأطباق

صدى البلد

تمكن روبوت بشري قادر على التصحيح الذاتي، وتعلم صنع فنجان قهوة لمجرد مشاهدة مقطع فيديو لشخص يقوم بذلك ، من الإجابة على الأسئلة الآن بفضل تكامله مع تقنية OpenAI.

يظهر الفيديو الترويجي الجديد فنيًا يطلب من Figure 01 القيام بمجموعة من المهام البسيطة في بيئة اختبارية بسيطة تشبه المطبخ. 

يطلب الفني أولاً من الروبوت شيئًا يأكله ويتم تقديم تفاحه له. بعد ذلك ، طلب من Figure 01 شرح سبب تسليمه تفاحة بينما كان يلتقط بعض القمامة. يجيب الروبوت على جميع الأسئلة بصوت آلي ولكنه ودود.

وذكرت الشركة في الفيديو أن المحادثة مدعومة بتكامل مع تقنية صنعتها OpenAI - الاسم الذي يقف وراء ChatGPT. 

ومع ذلك ، من غير المحتمل أن يكون Figure 01 يستخدم ChatGPT نفسه ، لأن أداة الذكاء الاصطناعي هذه لا تستخدم عادة كلمات توقف مثل "um" ، وهو ما يفعله هذا الروبوت.

إذا نجح كل شيء في الفيديو كما هو مطلوب ، فهذا يعني تقدماً في مجالين رئيسيين للروبوتات. 

كما أخبر الخبراء Live Science سابقًا ، فإن التقدم الأول هو الهندسة الميكانيكية وراء الحركات البارعة التي تصحح نفسها مثل تلك التي يقوم بها البشر. 

وهذا يعني محركات عالية الدقة ومشغلات ومخالب مستوحاة من المفاصل أو العضلات ، بالإضافة إلى تحكم المحرك لمعالجتها لإنجاز مهمة وحمل الأشياء بدقة.

حتى التقاط كوب - وهو شيء لا يفكر فيه الناس بوعي - يستخدم معالجة مكثفة على متن الطائرة لتوجيه العضلات في تسلسل دقيق.

التقدم الثاني هو معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في الوقت الفعلي بفضل إضافة محرك OpenAI - والذي يحتاج إلى أن يكون فوريًا وسريع الاستجابة مثل ChatGPT عند كتابة استفسار فيه.

 كما أنه يحتاج إلى برنامج لترجمة هذه البيانات إلى صوت أو كلام. يعتبر معالجة اللغة الطبيعية مجالًا من علوم الكمبيوتر يهدف إلى منح الآلات القدرة على فهم الكلام ونقله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

ترشيحاتنا

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يجيب لـ صدى البلد : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير؟

تعرف على حكام مباراتي المنتخب في بطولة كأس عاصمة مصر

مطالبين بانتخابات جديدة.. العشرات من الإسرائيليين يغلقون الكنيست| فيديو

لميس الحسيني تتأهل إلى نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

نصر العاشر من رمضان| كيف استعادة مصر سيناء من الاحتلال الإسرائيلي

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

بمكياج لافت.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

في رمضان| موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بأفريقيا والقنوات الناقلة لها

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ