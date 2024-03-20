ولا ست البيت.. روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يقدم الطعام ويرتب الأطباق

تمكن روبوت بشري قادر على التصحيح الذاتي، وتعلم صنع فنجان قهوة لمجرد مشاهدة مقطع فيديو لشخص يقوم بذلك ، من الإجابة على الأسئلة الآن بفضل تكامله مع تقنية OpenAI.

يظهر الفيديو الترويجي الجديد فنيًا يطلب من Figure 01 القيام بمجموعة من المهام البسيطة في بيئة اختبارية بسيطة تشبه المطبخ.

يطلب الفني أولاً من الروبوت شيئًا يأكله ويتم تقديم تفاحه له. بعد ذلك ، طلب من Figure 01 شرح سبب تسليمه تفاحة بينما كان يلتقط بعض القمامة. يجيب الروبوت على جميع الأسئلة بصوت آلي ولكنه ودود.

وذكرت الشركة في الفيديو أن المحادثة مدعومة بتكامل مع تقنية صنعتها OpenAI - الاسم الذي يقف وراء ChatGPT.

ومع ذلك ، من غير المحتمل أن يكون Figure 01 يستخدم ChatGPT نفسه ، لأن أداة الذكاء الاصطناعي هذه لا تستخدم عادة كلمات توقف مثل "um" ، وهو ما يفعله هذا الروبوت.

إذا نجح كل شيء في الفيديو كما هو مطلوب ، فهذا يعني تقدماً في مجالين رئيسيين للروبوتات.

كما أخبر الخبراء Live Science سابقًا ، فإن التقدم الأول هو الهندسة الميكانيكية وراء الحركات البارعة التي تصحح نفسها مثل تلك التي يقوم بها البشر.

وهذا يعني محركات عالية الدقة ومشغلات ومخالب مستوحاة من المفاصل أو العضلات ، بالإضافة إلى تحكم المحرك لمعالجتها لإنجاز مهمة وحمل الأشياء بدقة.

حتى التقاط كوب - وهو شيء لا يفكر فيه الناس بوعي - يستخدم معالجة مكثفة على متن الطائرة لتوجيه العضلات في تسلسل دقيق.

التقدم الثاني هو معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في الوقت الفعلي بفضل إضافة محرك OpenAI - والذي يحتاج إلى أن يكون فوريًا وسريع الاستجابة مثل ChatGPT عند كتابة استفسار فيه.

كما أنه يحتاج إلى برنامج لترجمة هذه البيانات إلى صوت أو كلام. يعتبر معالجة اللغة الطبيعية مجالًا من علوم الكمبيوتر يهدف إلى منح الآلات القدرة على فهم الكلام ونقله.