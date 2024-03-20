مينا ماهر مجلس إدارة الزمالك ينجح في تسوية مستحقات الوكيل التونسي

نشر الإعلامي مينا ماهر منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول آخر التطورات في نادي الزمالك.

وكتب مينا ماهر: "مجلس ادارة الزمالك ينجح في تسوية مستحقات الوكيل التونسي هشام بن صالح المقدرة بـ15 الف دولار في صفقة مدرب اليد السابق ماتيو جارالدا".

كان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على شرح برنامج تدريب اليوم للاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في التدريب،وطالب جوميز من اللاعبين ضرورة التركيز واستغلال فترة التوقف بشكل جيد.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم بعدما حصل الفريق على راحة سلبية أمس بناء على قرار الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.