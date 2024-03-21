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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الإسماعيلي السابق يهاجم الإعلام الرياضي لهذا السبب

صدى البلد

شن أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، هجوما حادا على الإعلام الرياضي، قائلا: إنه إعلام مصالح وهو السبب الرئيسي في الفتنة التي تحدث بين الأندية من وقت لآخر، لافتا إلى أن الإعلام الرياضي سكب الزيت علي النار في الأزمة التي نشبت بين جماهيري الزمالك والإسماعيلي ولم يستوعبوا ما حدث في بورسعيد.

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أضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإعلامي الرياضي يعاني من الانتماء، متسائلا هل يعقل لمحللين أو مذيعين يعلنون تشجيعهم لأحد الأندية على الهواء، وبالتالي المصداقية انعدمت وظهر التربيطات التي تضر بمصلحة الكرة المصرية.

 

وكشف أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، سبب رفضه اللعب للزمالك، وتصريحه بأنه يفضل الانضمام للنادي المصري، قائلا: أنا بورسعيدي، وكنت أريد العودة إلى الإسماعيلي بعد احترافي ولكن الدراويش كان قدارا على دفع 120 ألف دولار لمدة 6 أشهر للأمريكان.

الاسماعيلي الزمالك أسامة خليل خط احمر اخبار التوك شو

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