لمتابعة حالته الصحية.. أحمد الكاس يزور أحمد رفعت بالمستشفى

أجرى كابتن أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق زيارة إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت والذي أصيب أثناء مباراة فريقه مودرن فيوتشر مع الاتحاد السكندري أول أيام رمضان.

وأعرب الكاس عن أمنياته في الشفاء العاجل لرفعت، واستمرار التحسّن لحالة اللاعب أحمد رفعت، وعودة التنفس بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

ووكان “رفعت” قد سقط مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه مع زعيم الثغر، وسط ذهول من الحضور حتى تم نقله إلى أقرب مستشفى، ولا يزال اللاعب في العناية المركزة تحت رعاية طبية مشددة.

وقد أعلن مستشفى زمزم فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر والذي أصيب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية.

وأكد مصدر طبي داخل المستشفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رفعت استرد الوعي بشكل جزئي، وهناك تحسن تدريجي ملحوظ للغاية في الحالة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية، ويتم الاطمئنان على كافة وظائف الجسم.