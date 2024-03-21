انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "تفاؤل في سوق السيارات بعد انخفاض وصل لـ 300 ألف جنيه.. والسبع: الضرائب والجمارك أكلت نسبة الانخفاض".

وجاء في التقرير أن علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، قال إن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تتراوح بين الـ 10 و12%، وأنه بعد التوقيع على اتفاقية رأس الحكمة انخفضت مرة ثانية بنسبة 12%.

وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات بشكل عام انخفضت بنسبة 25% من كل سيارة بالسوق، وأن وفرة الدولار، وتسهيل إجراءات استيراد المركبات كاملة الصنع، ووفرة مكونات التصنيع وقطع الغيار جعلت الأسعار تنخفض.

وكشفت القناة أن هناك سيارات انخفضت بنسبة 100 ألف إلى 300 ألف، وأن ظاهرة الأوفر برايس اختفت، وأن ما حدث بأسعار السيارات يعتبر أخبارا إيجابية.