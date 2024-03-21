تشييع جنازة والدة رانيا فريد شوقي من مسجد الكواكبي بالعجوزة|فيديو وصور

وصل جثمان والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، إلى مسجد الكواكبي بالعجوزة، لأداء صلاة الجنازة عقب ظهر اليوم الخميس 21 مارس .
وانهارت الفنانة رانيا فريد شوقي في توديع والدتها.
وحرص على الحضور عدد من الأهل والاقارب، كما تواجد الفنان محمد رياض، والفنانة ميرفت أمين، وشهيرة، ورانيا محمود ياسين ووالدتها.
ونشرت رانيا فريد شوقي، صورة والدتها ووالدها الراحلين، عبر انستجرام، وعلقت: «انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بأذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي (مسجد فريد شوقي ) بالعجوزة والدفن في مقابر العائلة».
وكتبت الفنانة ناهد السباعي علي حسابها الشخصي: إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلي رحمة الله أرملة جدي السيدة سهير ترك ووالدة خالتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي.
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