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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

832 مليون دولار.. كيف تراجعت واردات مصر من السلع الاستهلاكية؟

تراجع واردات السلع
تراجع واردات السلع الاستهلاكية

بذلت الحكومة كافة الجهود من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، وتسعى الدولة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.

832 حجم واردات السلع الاستهلاكية خلال 2023 - التعمير
تراجع واردات السلع الاستهلاكية

تراجع واردات السلع الاستهلاكية

وفي هذا الإطار، حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعًا ملحوظا بنهاية عام 2023، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو 3 مليارات و390 مليون دولار، متراجعة من 4 مليارات و222 مليون دولار في نفس الفترة من العام المناظر له، بتراجع بلغ 832 مليون و388 ألف دولار.

ويشير توزيع أهم واردات السلع الاستهلاكية إلى أن التليفزيونات كانت على قائمة السلع الأكثر تراجع في الفترة المذكورة، حيث سجلت 13 مليون و287 ألف دولار العام الماضي 2023، مقابل 404 مليون و556 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ 391 مليون و269 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من الهواتف المحمولة وبلغت وارداتها نحو 5 ملايين و238 ألف دولار في نهاية العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 343 مليون و275 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها عام 2022، بتراجع بلغ 338 مليون و37 ألف دولار.

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ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، واردات مصر من سيارات الركوب والتي كانت السلعة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا بنهاية عام 2023، حيث ارتفعت إلى ملياري و98 مليون دولار، بينما كانت نحو مليار و931 مليون دولار في العام المناظر له 2022، بزيادة بلغت نحو 167 مليون و626 ألف دولار، بينما تراجعت واردات مصر من الثلاجات إلى 126 مليون و834 ألف دولار بنهاية عام 2023، مقابل 157 مليون و534 ألف دولار بنهاية 2022، بتراجع بلغ 30 مليون و700 ألف دولار.

السلع الاستهلاكية واردات واردات السلع الواردات الواردات المصرية

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