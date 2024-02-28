بعضها ارتفع والأخرى انخفضت| أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل

تزايدت معدلات بحث المواطنين عن أسعار السكر والسلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد، شهدت بعض الأسعار ارتفاعا اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر كيلو الفول المعبأ، بقيمة 5 جنيهات، والعدس المعبأ بقيمة 5 جنيهات / كيلو أيضا.

أسعار السلع اليوم بالأسواق

وشهدت اسعار السكر ارتفاع جديد في الاسواق المصرية حيث بلغ سعر كيلو السكر في بعض المناطق بقيمة 35 الي 45 جنيه مصري، بعد ان هبط سعره الي 27 جنيه مصري للكيلو، وتقوم بعض المحلات التجارية في جمهورية مصر العربية بطرح السكر سعر 27 جنيه للكيلو بشرط حصول المستهلك على كيس واحد فقط.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بصرف كيلو السكر على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جم بقيمة 30 جنيها.

وبلغ متوسط سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق نحو 35.56 جنيه، حيث يتراوح سعر كيلو الأرز في مصر ما بين 33.71 جنيه و38.32 جنيه، حسب المنطقة وجودة المُنتج.

ومن جانبه، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية و إقامة معارض "أهلا رمضان" على مستوى مراكز المحافظة بتخفيضات تصل إلى 30 %، إلى جانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية تلبية لاحتياجات المواطنين.

الرئيس يوفر السلع بأسعار مدعمة

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم أمام التوسع في فتح هذه المنافذ لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة والوصول بالسلع المدعمة إلى المناطق الأكثر احتياجا وخاصة القرى.

ومن جانبه، قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه سيكون هناك تحديد لأسعار ٧ سلع إستراتيجية بدءا من اول مارس ، وسيلتزم بها القطاع الخاص ، ومنها الارز والمكرونة والالبان .

وتابع ابراهيم عشماوي ، خلال لقائه لبرنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن تحديد السعر لن تدخل فيه الدولة وسيكون مسؤولية المنتج أو الصانع، ونوه " عشماوي " ، أنه في حالة عدم التزام التجار بسقف السعر يقوم المواطن بالإبلاغ فورا.

وفي هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز( أبوقرقاص - ملوى- سمالوط)، إقامة معارض "أهلا رمضان" واستمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية ، حيث تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمركز أبوقرقاص لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% .

توزيع شنط رمضان بالمنافذ

وفى مركز ملوى تم توزيع 12 ألف شنطة ، منها 9 آلاف شنطة سلع غذائية في المدينة بسعر 100 جنيه تحتوى على (سكر - أرز - مكرونة - شاى)، و 3000 شنطة بنطاق قرى مركز ملوى، وفى مركز سمالوط، تواصل منافذ بيع السلع الغذائية والمحلات والأسواق التجارية، حيث تم توزيع 100 ألف شنطة غذائية بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا بحى شمال مدينة سمالوط، مع توفير لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو .

وفي مركز المنيا ، تم توزيع 15 ألف شنطة سلع غذائية مخفضة داخل نطاق حي غرب مدينة المنيا وقري دمشير ونزلة حسين و بنى أحمد الغربية وصفط الخمار، و 1000 شنطة بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس، كما تواصل مراكز مطاى والعدوة ومغاغة وبنى مزار توفير شنط مواد غذائية بأسعار مخفضة بمنافذ بيع المواد الغذائية و معارض أهلا رمضان" ، وإتاحة الشنط المدعمة بسعر 100 جنية بقرى المراكز.

والجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، اعتبار 7 سلع استراتيجية هي: السكر والأرز والزيت واللبن والجبن والفول والمكرونة، وتقرّر كتابة السعر على عبواتها ومراجعة ذلك شهريًا، لمدة 8 أشهر، بدءًا من تاريخ تطبيق القرار.

وسوف نرصد لكم ـ أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء، 28 فبراير 2024، والتي جاءت كالتالي:

- سجّل الأرز المعبأ اليوم 28 فبراير 2024: 35.56 جنيه للكيلو.

- سجّل الفول المعبأ اليوم 28 فبراير 2024: 57.66 جنيه للكيلو.

- سجل الدقيق المعبأ اليوم 28 فبراير 2024: 30.25 جنيه للكيلو.

- سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 28 فبراير 2024: 101.25 جنيه/ للتر.

- سجّل السكر المعبأ اليوم 28 فبراير 2024: 43.17 جنيه/ للكيلو.

- سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 28 فبراير 2024: 31.73 جنيه/ للكيلو.

- سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 28 فبراير 2024: 74.54 جنيه/ للكيلو.

- سجّل زيت الذرة اليوم 28 فبراير 2024: 124.21 جنيه/ للتر.

- سجّل البيض البلدى اليوم 28 فبراير 2024: 6.01 جنيه/ للبيضة.