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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الحق اشتري هدية عيد الأم.. أسعار الذهب تشهد مفاجأة بعكس المتوقع

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مارس 2024 "الذي يوافق الاحتفال بعيد الأم"، استقرارا في بداية التعاملات، لليوم الثانى على التوالى بعد آخر ارتفاع سجله، وقد خالف التوقعات بهذا الاستقرار، حيث صعد عيار 21 الأكثر تداولا بسوق الصاغة بقيمة 45 جنيها أمس ليتخطى عيار 21 الآن 3000 جنيه، وفيما يلي سعر الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب اليوم الإثنين في بداية التعاملات الصباحية - بوابة الأهرام
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار الذهب الصادر في 21 مارس 2023، والتي جاءت كالتالي:

  • سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3485 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3195 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2033 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1742 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1307 جنيها.
  • سعر الجنيه الذهب 24400 جنيها.

ويصحح سعر الذهب من أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 2,223 دولارًا أمريكيًا، والذي وصل إليه في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، على الرغم من دفاعه عن عتبة 2,200 دولار وسط ضعف مستمر في الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتستوعب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدم تغيير سعر الفائدة يوم الأربعاء.

وتألق سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، مستأنفًا ارتفاعه القياسي، مستوحى من التوقعات الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار الأمريكي جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن التوقعات الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أو ما يسمى بمخطط Dot Plot، لا تزال تتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام كما في ديسمبر وبدأت الأسواق في تسعير تخفيضين لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد شهرين متتاليين من ارتفاع قراءات التضخم.

ولم يتغير متوسط مخطط الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024 على الرغم من زيادة بنسبة 0.2٪ في متوسط تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لعام 2024 وقد اعتبرت الأسواق هذا أمرًا متشائمًا، مما أدى إلى وضع الدولار تحت الحافلة بينما دفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق عتبة 2200 دولار.

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انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير بين النطاق المستهدف 5.25٪ إلى 5.50٪ يوم الأربعاء، مع تأكيد رئيسه جيروم باول على أن قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة لم تغير "القصة" الأساسية للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وتراهن الأسواق الآن على احتمال بنسبة 75% بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي في يونيو، ارتفاعًا من 59% يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وبالنظر إلى المستقبل، ستظل مؤشرات مديري المشتريات الأولية الأمريكية من S&P Global وFedspeak موضع التركيز للحصول على دعم جديد لسعر الذهب.

ووصل سعر الذهب بعد إغلاق أمس الأربعاء لما فوق مقاومة خط الاتجاه الهابط عند 2,161 دولارًا وإذا استعاد مشتري الذهب توازنهم، فمن المتوقع أن تكون الأهداف الصعودية التالية ذات صلة عند أعلى مستوى قياسي عند 2223 دولارًا، وهو المستوى النفسي 2250 دولارًا.

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انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

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ومع ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا في منطقة ذروة الشراء للغاية، مما يشير إلى أن التراجع الأخير قد يمتد على الأرجح قبل استئناف الاتجاه الصعودي وعند الإغلاق اليومي تحت علامة 2200 دولار، سيتم اختبار أعلى مستوى ليوم الأربعاء عند 2189 دولارًا.

وسيؤدي القبول تحت الأخير إلى فتح اتجاه هبوطي جديد نحو أدنى مستوى ليوم الاثنين عند 2146 دولارًا، والذي أدناه سيأتي دعم خط الاتجاه الهبوطي عند 2138 دولارًا لإنقاذ المشترين.

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