مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .



أسعار الذهب اليوم الخميس

وبلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل الذهب عيار 24، اليوم نحو 3468.5 جنيه.

- فيما وصل سعر الذهب عيار 21، اليوم إلى 3035 جنيهًا.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 18، نحو 2601.4 جنيه.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 24280 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي أعلن من خلاله «الفيدرالي» تثبيت سعر الفائدة.



وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بعد تثبيت «الفيدرالي الأمريكي» سعر الفائدة، حيث ارتفع الذهب من مستوى 2160 دولارا إلى مستوى 2191 دولارا للأونصة.



وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن عن نتائج الاجتماع، وهو الذي استمر على مدار يومين، وثبت من خلاله سعر الفائدة، حيث أبقى الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند أعلى مستوى للفائدة منذ 23 عامًا، وذلك عند 5.25% إلى 5.5% منذ شهر يوليو الماضي، وذلك وسط توقعات من جانب بعض الاقتصاديين بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدد 3 تخفيضات في أسعار الفائدة على مدار العام الجاري بعد الاجتماع.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.88 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 889.85 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 988.24 دولار للأونصة.