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تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية عن الأرصاد الجوية وتفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وتوقعت عودة الأجواء الباردة ليلا مع زيادة فرق حرارة الليل والنهار، وتسيطر كتلة شمالية باردة على الأجواء لتنخفض درجة الحرارة ليلا إلى أقل من 9 درجات.

وبالنسبة للرياح وتأثيرها، فهناك هبات قوية لـ الرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا كمحافظات (كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – شمال البحيرة – الإسكندرية -بورسعيد)، وأشار ت هيئة الأرصاد إلى أن انتهاء فصل الشتاء رسميا، لا يعني انتهاء ظواهره الجوية.

وعلى جانب آخر، توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

و عن فرص سقوط الأمطار، فتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أما عن أبرز تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيات هيئة الأرصاد.

و بالنسبة لحركة الملاحة فحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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