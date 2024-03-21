افتقدك.. منشور مرتضي منصور في عيد الأم

شارك المستشار مرتضى منصور، منشورا عبر حسابه على فيسبوك بمناسبة عيد الأم.

وكتب: "في يوم عيدك يا أمي يا ست الحبايب افتقدك أشعر بأنك كنتي سندي و معكي أبي الله يرحمكما بعد ربنا سبحانه وتعالي الجنة ليست فقط هي التي تحت أقدامكم بل الدنيا كلها لا تساوي شيئا بدونك وبدون والدي".

وتابع: “لكل ابن وابنه لا تضيعوا وقتكم والدنيا تأخذكم و تنسوا تراعوا امكم و ابوكم فمفتاح الجنة رضاهم عنكم وبركة الدنيا وخيرها في دعائهم لكم حتي بعد مماتهم فرصيد دعائهم يستمر معكم ومع احفاد احفادكم الي نهاية الحياة” .

ووجه رسالة الى كل ابن وابنة: “سارع الي امك و ابوك وقبلوا اياديهم و اطلبوا منهم الدعاء والسماح قبل فوات الاوان تحية تقدير وعرفان لكل ام انجبت وربت وغمرت ابنائها بالحب والحنان”.

واختتم: “تحية لكل الامهات ليس في يوم عيدهم فقط بل في كل لحظة وثانية وندعوا لمن توفاة الله ام او اب بالرحمة والمغفرة من رب العالمين ومن يعيشوا بيننا ومازالوا علي قيد الحياة بالصحة والستر و طول العمر”.