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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الجناينى: إمام عاشور زملكاوى ومن الممكن عودته للقلعة البيضاء.. ورحيل زيزو "معتقدش"

صدى البلد

كشف عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق أن إنتماء إمام عاشور لاعب فريق الاهلى للقلعة البيضاء وهذا الأمر أثق فيه تماما.

وأوضح عمرو الجناينى خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" إمام عاشور زملكاوى ومن الوارد عودته للقلعة البيضاء عقب انتهاء عقده مع النادى الأهلى والمغريات المادية سبب انتقاله للقلعة الحمراء وتجاهل المسؤلين الزمالك له للتفاوض على عودته مرة أخرى ".  

وأشار عمرو الجناينى قائلا " رحيل أحمد سيد زيزو عن نادى الزمالك أمر معتقدش حصوله حاليا رغم وجود عرض ال10 مليون دولار وهو يعشق القلعة البيضاء ومن الممكن تعويضه ماليا للاستمرار وتقارب وجهات النظر ".

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