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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين لـ الرئيس السيسي: نقدر جهود القاهرة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

بوتين والسيسي
بوتين والسيسي

أعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وهنأ الرئيس السيسي نظيره بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت قبل أيام قليلة.

 

وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين والسيسي أكدا في محادثتهما أن التعاون بين البلدين يتطور بنجاح بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية، كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري. 


وقال الكرملين إن “فلاديمير بوتين يقدر بشدة الجهود التي تبذلها القاهرة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه في ضوء عضويتها الكاملة في مجموعة البريكس، ستشارك مصر بنشاط في الفعاليات التي تقام في إطار الرئاسة الروسية.

الأزمة الإنسانية في غزة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا

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