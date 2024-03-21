بوتين لـ الرئيس السيسي: نقدر جهود القاهرة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

أعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وهنأ الرئيس السيسي نظيره بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت قبل أيام قليلة.

وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين والسيسي أكدا في محادثتهما أن التعاون بين البلدين يتطور بنجاح بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية، كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.



وقال الكرملين إن “فلاديمير بوتين يقدر بشدة الجهود التي تبذلها القاهرة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه في ضوء عضويتها الكاملة في مجموعة البريكس، ستشارك مصر بنشاط في الفعاليات التي تقام في إطار الرئاسة الروسية.