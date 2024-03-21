مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 11.. احتفال جيهان الشماشرجي وصدقي صخر بخطبتهما

شهدت الحلقة الحادية عشرة العديد من الأحداث الطريفة بين ليلي وأحمد.

فاتن (ألفت إمام) تفاجئ تيمور بأنها قبلت عرض العمل وأنها ستسافر إلى أمريكا ولكنه رفض السفر معها.

ظهور علامات الإعجاب بين (خالد كمال) وبدرة ويحاول التقرب منها أكثر.

احتفال إنجي (جيهان الشماشرجي) وكريم (صدقة صخر) بخطبتهما وسط العائلة.

عمرو يوسف يتواصل مع حياة (إسعاد يونس) ويعرض عليها دورا فنيا فى فيلم سينمائي.

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.