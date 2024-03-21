عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الرئيس يولي المرأة اهتمامًا كبيرًا تقديرا وتعزيزا لمكانتها

رشاد عبد الغني القيادي
رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن

أكد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية تكريم الأم المثالية، عكست حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة ودور المرأة في المجتمع فى جميع الملفات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد تقدير القيادة السياسية للمرأة باعتبارها محور أساسي للأمن والاستقرار في الوطن، ومصدر عطاء لا ينقطع والتضحية من أجل بناء أسرة التي هي اللبنة الأولى لتأسيس المجتمع.

 

وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة وإنشاء متحف للمرأة المصرية وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية، يؤكد دعمه وتقديره للمرأة المصرية ودورها في المجتمع، كواحدة من أهم أدوات صناعة المستقبل، فهي التي ترعى نبتة الأبناء ليكونوا هم المستقبل.

 

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر تقدر جيدًا دور المرأة الإيجابي في سوق العمل في المجالات المختلفة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية والحماية لها، إيمانا بأهمية دورها ومكانتها في عمليات التنمية المستدامة، فضلاً عن كونها تمثل ضمير الأمة ونبضها والسند ومنبع العطاء وقت المحن.

 

وأشاد عبد الغني، بتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز جهود الدولة في ضبط الأسواق والتصدي للاحتكار والمحتكرين، لمواجهة مشكلة عدم استقرار الأسعار، وغياب بعض السلع الذي يُعاني منها المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الجهود ستؤتي ثمارها سريعًا خاصة في ظل الانفراجة والاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه مصر خلال الفترة الحالية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية تكريم الأم المثالية الدولة المصرية صندوق الأسرة والمرأة المعيلة الاسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

ترشيحاتنا

صدمهما ميكروباص.. مصرع طالب وإصابة صديقه في حادث مروع بالهرم

مصطفى الجمل يحقق ذهبية رمي المطرقة بدورة الألعاب الأفريقية

الكنز الملعون في الواحات.. حفرة تنقيب عن الآثار تدفن حارس عقار بداخلها

هل يصبح خارقا؟.. أول ظهور لرجل زرع شريحة "ماسك" في دماغه

نائبة في البرلمان الأوكراني: رئيس الوزراء المجري ديكتاتور

شركة الفيوم للسكر: الممارسات الخاطئة من المواطنين تسببت في الأزمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ